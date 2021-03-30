日本最大鋼廠日本製鐵（Nippon Steel）宣布，從5月開始，廣泛使用於汽車及家電等的薄鋼板國內售價將調漲每噸1萬日圓，漲幅約1成。主要是因為國外報價上漲及鐵礦砂等原料價格上漲。

在日本國內，隨著汽車生產恢復，鋼板持續出現缺貨，再加上鐵礦砂及煤炭原料的採購價格上漲，日本製鐵決定追加漲價。2020年秋季以來的漲幅合計達到3萬日圓，漲幅約4成。

同時，針對大客戶交易的「附帶條件」，也因原料價格居高不下，正在進行大幅漲價的談判，其中包括改善低利潤訂單的利潤空間等。

(工商 )