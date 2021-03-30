三陽工業（2206）30日召開董事會通過去年度財報，全年合併營收407.75億元、年增22％，為首次站上400億元大關，創下歷史新高；稅後淨利20.52億元，EPS達2.41元。

三陽董事會通過擬配息1.3元，息值高於去年，配發率逾五成，以30日收盤價31.75元計，現金殖利率約4％。

鈞興-KY去年EPS達6元創高，每股配3.6元股息
捷流閥業去年EPS達7.55元歷史次高 每股配5.11元現金股利

(工商 )

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