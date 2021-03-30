三陽去年營收創新高 EPS達2.41元 擬配息1.3元 19:092021/03/30 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三陽工業（2206）30日召開董事會通過去年度財報，全年合併營收407.75億元、年增22％，為首次站上400億元大關，創下歷史新高；稅後淨利20.52億元，EPS達2.41元。 三陽董事會通過擬配息1.3元，息值高於去年，配發率逾五成，以30日收盤價31.75元計，現金殖利率約4％。 鈞興-KY去年EPS達6元創高，每股配3.6元股息 捷流閥業去年EPS達7.55元歷史次高 每股配5.11元現金股利 (工商 ) #三陽工業 #三陽 #EPS #擬配息 #營收創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鴻海去年EPS7.34元 擬配發4元現金股利 15:112021/03/30 財經 英業達去年EPS 2.1元站13年新高 16:202021/03/30 財經 《電腦設備》英業達去年EPS2.1元 擬配息1.85元 14:332021/03/30 財經 《電機股》捷流閥業去年EPS7.55元 配息5.11元 09:102021/03/30 財經 《電機股》力達-KY去年每股盈餘2.22元 擬配息1.11元 07:452021/03/30 財經 《觀光股》瓦城去年每股大賺15.95元 擬配息14.5元、殖息率6％ 08:022021/03/30 財經 《鋼鐵股》第一銅去年轉盈 每股賺0.22元、發0.8元 14:332021/03/30 財經 《生醫股》晟德去年每股盈餘8.5元 擬派利2.5元 07:452021/03/30 財經 鴻海去年EPS 7.34元 呈三率三降 15:192021/03/30 財經 《光電股》應華109年每股淨損0.73元 擬配息0.3元 09:102021/03/30 財經 由田大方配息4元、配息率近100％ 17:092021/03/30 財經 財經熱門新聞 獨》長賜輪卡1周脫困 長榮、船東賠多少算給你看 - 財經 - 工商 「台灣先生」谷月涵開金口 警告台股泡沫化嚴重 - 財經 - 工商 大陸就是不同意！美商應用材料35億收購日廠終破局 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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