嘉義縣政府申請衛生福利部前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設－建構0到2歲兒童社區公共托育計畫」經費補助，在大林鎮、朴子市及水上鄉設置三處社區公共托育家園，嘉義縣長翁章梁30日到大林社區公共托育家園視察，並表示未來會陸續在其他鄉鎮設置，減輕家長負擔。

大林社區公共托育家園設置於大埔美精密機械園區內，位於已營運的非營利幼兒園3樓，將提供12名2足月至未滿2歲嬰幼兒托育服務，預計4月2日起至4月20日招生，5月份開始營運。

翁章梁表示，公共托育家園開辦是為了減輕家長照顧與經濟壓力，除提供優質的托育服務外，也希望與家長密切的互動，延伸專業的托育觀念，成為家長育兒的好幫手。一般家庭每名嬰幼兒每月收費1萬2000元，政府補助3000元，家長負擔9000元，中低、低收入戶另有補助。

「提供幼兒平價、優質及近便性育兒服務，是嘉義縣施政重點」，翁章梁強調，縣府刻正爭取衛生福利部補助，評估各鄉鎮市幼兒出生數多寡，將陸續在中埔、竹崎、義竹、大林、新港設置公共托育家園；太保及水上則有公設民營托嬰中心，以協助父母減輕照顧幼兒的壓力，透過非營利團體參與管理，提供普及的托育服務，支持家庭得以安心育兒並穩定就業。

(中時 )