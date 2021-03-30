區間測速設備因爆發資安疑慮，交通部今年1月下令暫停使用，新北市交通大隊今在道安會報中指出，北宜公路、新店環河路2路段停用後，違規件數攀增5倍多，事故意外也隨之增加，市長侯友宜聽聞後表示，人民的安全不能等待，希望交通部停用區間測速系統後，能盡速提出其他替代方案，研議是否有國產、或是外國廠牌可以替代。

區間測速精準度去年備受討論，今年初又因中國大陸製造引發資安疑慮，交通部長林佳龍要求若廠商無法證明產地非中國製者，須先下架並暫停使用。

新北市警察局交通警察大隊今在道安會報指出，新北市區間測速暫停使用後，改以移動式測速照相執法，但比較實施前後狀況，北宜公路違規件共464件、上升510％，新店環河路違規件數上升114％，事故件數增加300％、共9件。

侯友宜表示，交通部考量資安疑慮暫停使用區間測速，但暫停後易肇事路段的違規件數明顯上升，人民的安全不能等待，盼交通部研議有沒有國產的品牌、或是外國的廠牌可以替代，待交通部快速地做一個決定。

(中時 )