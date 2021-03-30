濃郁香醇的奶茶可說是最高人氣的國民飲料，不僅台灣人喜愛，更連香港、泰國等國家都有著獨家風味的奶茶，近期就有日系甜點店把泰奶加入最療癒的舒芙蕾鬆餅，更連米其林星廚旗下的手工酥塔品牌都推出珍珠港式奶茶塔，以超犯規組合擄獲吃貨們的心和胃。

▍Café del SOL

來自日本福岡的人氣鬆餅「Café del SOL」，在今年春季將席捲全球的泰奶結合日式舒芙蕾，以泰國最著名的手標泰式茶葉熬煮泰奶醬，更在夾層放入焦糖杏仁脆片，頂端則有吸睛的黑糖珍珠，讓口感滑順的泰奶醬、杏仁、黑糖珍珠與蓬鬆舒芙蕾形成完美絕配，一旁更附上焦糖炙燒水果和泰式雪花糕，多層次的濃郁感保證讓奶茶控愛不釋口。

以泰國最著名的手標泰式茶葉熬煮泰奶醬，更在夾層放入焦糖杏仁脆片，頂端則有吸睛的黑糖珍珠。（圖／楊婕安攝）

不只舒芙蕾必吃，這次火熱登場的「焦糖泰式奶茶嫩布丁」也不容錯過，而除了吃甜點，更別忘記來杯正宗泰奶！道地的手標茶葉泰式奶茶，搭配上頂端的泰奶熊熊冰塊，既可愛好拍又香醇美味，讓人少女心噴發。

火熱登場的正宗泰奶及嫩布丁都不容錯過。（圖／楊婕安攝）

怕甜點吃太多想換換口味的人也可以選擇「泰式鮮蝦咖哩貝殼麵」，以泰國黃咖哩為基底，佐以新鮮彈牙的鮮蝦，再搭上黃檸檬汁的點綴，醬汁香氣濃郁，吃起來口感卻意外清爽，令人吮指回味。

泰式鮮蝦咖哩貝殼麵以泰國黃咖哩為基底，佐以新鮮彈牙的鮮蝦。（圖／楊婕安攝）

▍TART TAIPEI

由米其林星廚林明健打造的「TART TAIPEI」手工酥塔專門店，自去年底在東區開幕就引發熱烈討論，即日起至8/31正式進駐信義區新光三越A11進行快閃！本次特別結合台灣及香港的國民人氣飲料珍珠、港式奶茶，獨家推出「珍珠港式奶茶塔」。

珍珠港式奶茶塔以錫蘭紅茶加入黑白淡奶，製成略帶苦澀茶香濃郁的港式奶茶卡士達餡。（圖／楊婕安攝）

首波人氣新品珍珠港式奶茶塔，以錫蘭紅茶加入黑白淡奶，製成略帶苦澀茶香濃郁的港式奶茶卡士達餡，再搭配新鮮現煮的Q彈黑糖珍珠，光是一入口就能吃到濃甜焦香，與酥香塔皮交織出豐富口感，是最療癒的台港混血甜點。

搭配新鮮現煮的Q彈黑糖珍珠，光是一入口就能吃到濃甜焦香，與酥香塔皮交織出豐富口感。（圖／楊婕安攝）

現場除了經典的焦糖布蕾塔、班蘭咖椰塔、黃金流沙塔、北海道起司塔等4大常溫款，更有無花果瑞可達起司、葡萄柚烏龍茶、藍莓黑醋栗、草莓香草等人氣水果塔，未來將會每個月推出1款獨家限定口味。水果塔皆於現場手工填餡，於手工酥塔皮內注入各式風味卡士達或自製果醬，與季節鮮果巧妙搭配出獨一無二酸甜清新滋味，顆顆酥香塔皮承載不同美味組合，各色新鮮水果閃耀寶石般光澤。

現場除了經典常溫款，更有無花果瑞可達起司、葡萄柚烏龍茶、藍莓黑醋栗、草莓香草等人氣水果塔。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)