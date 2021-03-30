彰化縣警局交通隊在彰化基督教醫院總院旁的旭光路、博愛街口，增設行人專用時相，搭配畫設對角線行人穿越道標線，讓人流車流分流，提高路口通行效率，避免人車爭道，減少塞車與擦撞事故。（彰化縣警局交通隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣出現全縣第一個X型對角線行人穿越道標線，就在彰化基督教醫院大門口，旭光路與博愛街口；彰化縣警局配合彰化縣人本城區計畫，將該處紅綠燈號誌增加行人專用時相，全部汽機車都停止通行，讓行人可自由穿越到馬路斜對角，有效解決該路口長期來人車爭道的問題。

彰化基督教醫院因看診人潮密集，加上總院醫護與職員工人數眾多，長期來周邊交通瓶頸難解，人車爭道險象環生。彰化縣政府推行人本城區環境整合計畫，彰化縣政府工務處會同縣警局交通隊經多次會勘，決定增設行人專用時相，並搭配畫設對角線行人穿越道，維護行人穿越路口的安全。

彰化市旭光路、博愛街路口，因人流多且車流量大，綠燈直行時行人走在枕木紋穿越道上，去常與左轉車車流衝突，導致塞車，常常汽車未禮讓行人，許多看診民眾、醫護人員等行人為了走到斜對街，常得一連苦等多個紅燈。

彰化縣警察局交通隊組長陳雯龍表示，過去不少看診民眾、探病親屬，與院方醫護職員工，就常因為人車爭道反映交通問題，警方與工務處辦理多次會勘到場觀察周遭號誌，發現行人與車輛衝突問題嚴重，為了解決人車爭道問題，決定增設行人專用時相。

陳雯龍表示，原本此處十字路口，旭光路紅燈號誌時間為46秒、博愛街紅燈號誌則為36秒，行人專用時相，號誌會將所有車道號誌顯示為紅燈，讓車流暫停，各方向小綠人亮起，行人通行時間為25秒；原本旭光路紅燈縮減為41秒、博愛街則縮短為31秒。

目前全彰化縣僅彰化火車站前有行人專用時相，但僅畫設單一方向的斜對角行人穿越道，彰基總院外是全彰化縣第一處X字型對角線行人穿越道；去年9月1日彰化縣警方配合全台同步實施路口交安大執法，旭光路口1小時就開出20張汽車「未禮讓行人優先通行罰單」，顯見多數駕駛根本沒有禮讓行人習慣。

警方指出，增設行人專用時相，通過時禁止任何方向車輛通過，搭配X字型對角線行人穿越道，車流與人流之間不再相互干擾，也讓此處路口的人、車通行效率更高。

(中時 )