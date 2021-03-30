美中關係持續緊張，阿拉斯加會談未達緩解效果，有網路設備大廠思科（Cisco）執行長羅賓斯（Chuck Robbins）表示，中美兩國應該找到共存的方法，實現符合兩國的最大利益，還透露，拜登可能會較上屆政府更積極與北京溝通。

美中官員於3月中旬在阿拉斯加舉行的會談，會議上的唇槍舌劍表明，拜登政府似乎並沒有放棄前任政府的強勢態度。

根據《CNBC》報導，羅賓斯受訪時表示，「我認為有人會試圖尋找解決方法，而美國也將與各國盟友緊密合作」，他還提到，美中兩國應該去想如何共存，並在世界上展開有效的合作，本屆政府應該意識到這一點。

但羅賓斯強調，如今政府首要任務即是疫情的掌控和疫苗的接種。

該報導指出，今年1月，大陸監管機構批准了思科45億美元對Acacia Communications的「戰略性收購」；據《路透》報導，大陸是該項收購案唯一的變數，不過最終仍在3月初順利完成收購。

針對此事，羅賓斯希望未來，在獲得監管機構批准時能更加地順利。

(中時新聞網)