有感於透明且公開的房價資訊，對消費者和健全房市的重要性，房仲第一品牌永慶房產集團全台1,200店在去年6月全面提供「揭露到門牌的成交行情」，讓買賣屋最重要的成交價格全面透明，深獲消費者和服務獎肯定。帶動集團2020年總成交金額直逼7000億元，新展超過150店，全台19縣市店數市佔第一！

永慶房產加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產去年也交出天天幫160組客戶成家圓夢、總成交金額突破4,600億元、總業績年增3成的亮眼成績單。

好口碑帶來好績效，永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產竹苗區的表現，也一路長紅，全區共有110間加盟店，店數市佔超過5成，穩居房仲第一品牌！在1700位經紀人聯手服務下，2020年寫下近6,500件成交的新高紀錄！

換言之，平均每62分鐘就幫一組客戶圓夢成家，平均每13分鐘就有客戶因為認同永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產的理念，而把買賣屋的人生大事，委託給他們。

值得一提的是，永慶房產集團能拉大與其他房仲品牌的差異，在於「持續優化科技工具，以友善介面和與時俱進的功能，方便客戶自行查找、做功課」，像是超前佈署的「實境找房」服務，客戶透過手機、平板或電腦，搭配結合Google街景，就能在買房前先體驗周邊生活圈，還有720度環景照片看見屋內更多細節，快速過濾物件，節省實地看屋時間。而擁有全國最多實境找房物件的《永慶房仲網》，也成為疫情期間最佳找房工具！

集團獨有的「深度聯賣」，是即時達成客戶託付的關鍵因素之一！永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產加盟店可跨店、跨區、跨品牌聯手服務，消費者在竹苗區享有「一家委託，110店聯賣，1700人共同銷售」的優質服務，買方擁有更多的物件可以挑選，賣方也有機會選擇出售價格，成交速度當然快。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，如同品牌承諾「先誠實再成交」，始終把客戶需求放在第一位，是集團獲得客戶認同的重要關鍵。所以在台灣服務業奧斯卡獎－《工商時報》台灣服務業大評鑑中，集團已多次包辦連鎖房仲業前三名的殊榮！永慶不動產連續4年獲得銀獎，而有巢氏房屋和台慶不動產也2度獲得肯定，超越其他加盟品牌。未來我們將秉持相同信念，持續引領台灣房仲業向上提升。

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

(中時新聞網)