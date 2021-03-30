一名男網友在臉書上訴苦，表示日前和女友的父母見面，不過對方得知自己已經25歲，還領著月薪3萬元被嫌棄太低，女友父親更要求2人分手，事後他自曝在板橋其實擁有5間房子，但驚人的條件曝光仍無法說服對方，就有網友點出問題，認為是原PO太沒上進心，女友父母當然不放心。

男網友日前在靠北女友my girl上匿名發文，表示今年25歲的他月收入剛3萬元整，而小3歲的女友月薪則是比自己多5千元，就在前幾日，他準備和女友的父母見面，他也準備了見面禮給對方，不過女友父母聽聞他月薪3萬後臉色馬上轉變，嫌棄他月薪太低要兩人分手。

不過原PO急著補充，他在板橋其實有5間父親給的房子，只剩下一些貸款尚未繳清，女友也在旁替自己說了一堆好話，但女友父母仍面不改色，希望兩人分手，「我知道我工作不夠好，女友又年輕又美麗，我真不知道我現在可以做什麼？想問問各位有什麼建議？」

貼文發出後，有些網友認為原PO在板橋擁有5間房相當優渥，「把房子賣了再去一次」、「5間房子打趴人」、「你應該說你有5間房，被動收入每月10萬」、「3萬真的很低，但是5間房很多，你其實屌打月入10萬的無殼蝸牛」，不過另一派網友則認為，女友父母會擔心是很正常，因為原PO沒有上進心，「我反而是覺得你有沒有上進心，有家產卻沒上進心，敗家不用一年。但你有上進心跟衝勁，未來給我女兒的可能不只這5間不動產」、「可能對方家長想表達的是你未來有什麼規劃？你的上進心要配得起我女兒的外貌，我女兒的智慧要配得起你的成功」。

(中時新聞網)