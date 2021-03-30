儘管鳳梨輸出爭議不斷，但鳳梨海外推廣不停歇；行政院農委會及外貿協會聯手於日本、澳洲及新加坡辦理「台灣鳳梨及鳳梨加工品」發表會，30日首場於日本東京登場，會中向當地生鮮水果業者介紹臺灣鳳梨生產過程、外銷水果產銷供應鏈及在當地市場的商機與展望，預期將帶動採購熱潮。

農委會主委陳吉仲、貿協董事長黃志芳均以影片方式現身；黃志芳除了介紹臺灣金鑽鳳梨的特色，也分享除了鳳梨外，香蕉、芒果、紅龍果甫獲東京奧委會認可，取得奧運選手村食材使用資格。他強調，台灣鳳梨罐頭起源是由日本人岡村庄太郎開始研發投入，並設立台灣最早的鳳梨罐頭工廠，亦引發不少共鳴。

農糧署長胡忠一則以日文介紹我外銷供果園制度與產銷供應鏈管理，從輔導契作生產、田間管理、農產品溯源、農藥殘留抽驗等維護外銷水果品質作法，讓現場的日本業者與媒體印象深刻；由於受限於日本疫情規定室內人數，仍吸引不少日本業者關注，包括日本重要生鮮水果進口商FUNASHO、UNION、大型連鎖通路AEON、唐吉軻德及連鎖牛排漢堡肉餐廳Bronco Billy等。

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