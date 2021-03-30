日前因為統一發票代售點大幅減少，使得不少有使用紙本統一發票的營業人買發票排隊等候超久，引發民怨。財政部今日表示，為了方便民眾，4月起臨櫃申購統一發票日期提前5日，且增加跨局販售點、代售點等。

財政部表示，原本統一發票的發售期間是雙月20日開始發售下一期的統一發票，為了方便營業人購買，提前5日開始發售，也就是雙月的15日起就可以購買。

舉例來說，2021年5、6月期的發票為例，未來就可以自4月15日到6月30日前營業人都可以到各代售點購買。

其次，財政部也新增台北市代售點，自4月9日起增加財政部印刷廠統一發票台北銷售處、台銀松江分行、城中分行等，加計原有的代售點，包含南港區農會、內湖區農會、家樂福台北天母店、大直店、三民店、重慶店、桂林店、土銀的營業部、和平分行、古亭分行、東台北分行、文山分行以及台銀的北投分行總計有16個據點。

此外還有跨局零售統一發票的據點也增為4個，包含印刷廠統一發票台北銷售處、南港區農會、三重區農會信用部、新店地區農會中正辦事處，而原本可跨局的家樂福桂林店則停止跨局零售自取服務。

財政部表示，營業人及代理人也可以透過印刷廠的「發票網路購買暨查詢系統（網址https：／／invoice.ppmof.gov.tw）上網申購統一發票，可不受實體代售點營業限制，也可以省去往返各代售點購買統一發票及排隊購買的時間，並享有配送到府及跨局零售小額申購運費優惠，由每件130元降為80元，不須出門就可以購買統一發票。

根據財政部統計，目前全國仍有83.8萬家營業人仍使用紙本發票，占使用發票營業人中比重超過八成。

(中時 )