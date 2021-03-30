獨／重啟無望？核四最後燃料棒已全運出 蔡英文「昔挺續建」黃暐瀚痛批：歷史事實不容政客抵賴！

核四最後一批燃料棒於28日全數悄悄運往美國，相關單位對過程保密低調，引發外界關注核四燃料外運及重啟公投議題。資深媒體人陳鳳馨昨(29日)直言，這其實是政府的「小動作！」且她回頭想近期的4項公投案，「哪一件事情不是民進黨做絕了，民眾才被逼得必須要公投？」

談到核四最後一批燃料棒，陳鳳馨在政論節目《少康戰情室》中說，其實政府這樣做就是「小動作」，她覺得近期4項公投案會出現，且每個案子連署人數都非常高、遠遠超過所需要的門檻，政府就要尊重人民公投，請開大門走大路、大家好好辯論，把越多事實攤在民眾面前做的決定，才是品質良好的決定。

核四。（資料照片）

但回頭去想4項公投案為何出現，陳鳳馨說，「難道不是民進黨利用立法院多數暴力把事情做絕了，才把公投逼出來嗎？反萊豬案不是如此嗎？挺藻礁難道不是如此嗎？如果不是民進黨把以核養綠的案子給沒收了，又怎會逼出核四公投？」

陳鳳馨進一步批評，若不是民進黨硬生生把公投跟大選綁在一起的規定硬生生拆開，讓人民增加一次投票的不必要成本，又怎會有此項公投案出現？「請問一下，哪一件事情不是民進黨做絕了，民眾才被逼得必須要公投？」

至於，此次核四燃料外運，台電29日表示，核四2014年由當時政府宣布封存後進入資產維護管理階段，力求既有資產利用與公眾利益最大化，台電遵循立法院2018年1月決議完成核四燃料外運，可年省約1.4億元費用，且因核四燃料已超過保固期，原廠已明確告知，無論未來是否使用，均需將該燃料運回原廠，「無關核四重啟公投通過與否」。

(中時新聞網)