高雄一名高姓女子，不滿3年前被林姓命理師算出「我媽偷人」，後來看見有網友詢問林姓命理師的評價，憤而回文怒譙：「他的臉書評論一看就知道是花錢買的」，當事人看見後氣的對高女提告妨害名譽，求償30萬元，高雄地院審理後，刑事部分不起訴，民事部分判決高女需賠償2萬元，並刪除留言。

判決書指出，高女3年前看到有網友在網路論壇《Dcard》發文詢問「尋找高雄很準的算命」，同時詢林姓命理師評價，於是回文：「之前收我13000還1萬幾，我忘了，問家人關係，他竟然算出我爸媽的前世，說我爸爸前世是衙門的，我媽偷人，這輩子來還我爸債」，還寫下：「他的臉書評價都是假的」、「評論是買來的」等等。

林姓命理師發現憤而對高女提告妨害名譽，不過檢方偵結後予以不起訴，命理師再提民事求償30萬元，同時要求林女刪除留言與發文道歉3天。高雄地院開庭時，林姓命理師指出，高女算命當天說他收費太高，當下就還5千元，沒想到事後卻在網路發表不實言論攻擊他。

法官審酌，高女發文指林姓命理師算出她母親前世偷人與花錢買評論，都未提出證據，而且林姓命理師長年在網路與高雄地區提供命理風水諮詢服務，並參與偏鄉兒童關懷、街友送餐等公益活動，高女的留言顯然已損害林姓命理師名譽，因而判決高女應賠償2萬，並刪除文章。

(中時新聞網)