立法院施政總質詢今天傍晚結束，行政院長蘇貞昌最後致詞時表示，百年大旱仍未過去，行政團隊更是戒慎恐懼，還會更努力。立法院接著要進行法案審查，希望立委多多支持行政院的法案。

蘇貞昌說，百年大旱仍未過去，「我們更是戒慎恐懼」，因此在各方面還會更努力，請立委們多多支持指教。

蘇貞昌指出，在總質詢結束後，立法院接著要進行法案的審查，行政院送來許多法案，請各立委多多支持，讓法案能順利通過，有利於福國利民，讓國家繼續進步。

立法院第10屆第3會期施政總質詢到今天傍晚結束，蘇貞昌最後致詞時做出上述表示。蘇貞昌指出，在立法院的施政報告及總質詢，這個段落已經結束，這段期間感謝各立委先進，給行政團隊許多的肯定、鼓勵與指教，行政院也非常重視各立委給行政團隊的鞭策，及提出各種寶貴的意見，行政院會研究參採。

蘇貞昌說，大家看到世界因新冠肺炎、COVID-19疫情方興未艾，受衝擊非常巨大，台灣在最壞的時代做出最好的成績，「但我們一點都不敢沾沾自喜」，一定好要再做到更好。

蘇貞昌致詞結束後，民進黨立院黨團總召柯建銘率黨團成員上前致意，蘇貞昌也與柯建銘及會議主席、立院副院長蔡其昌等人在議場中合影，這次的總質詢也畫下句點。

(工商 )