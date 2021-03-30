遊戲龍頭智冠（5478）30日舉辦法說會，財管中心總經理鍾興博表示，智冠過去的經典IP在今年終於開花結果，授權紫龍遊戲開發《天地劫：幽城再臨》3月11日在大陸全平台推出，上線後登上暢銷榜第三名，目前也維持在前五名。法人表示，預估智冠接下來將有不錯的分潤收入，若下半年在台灣推出，智冠也將有行銷、通路等額外營收貢獻。整體來說，智冠下半年營運表現預期將優於上半年。

智冠近期授權IP作品告捷，法人表示，2年前同樣風格的《夢幻模擬戰》在全球推出，兩年營收創下新台幣70億元，這次推出的新手遊在大陸獲得好成績，智冠在IP分潤收入上也將有不錯的貢獻。鍾興博則表示，智冠未來的IP授權，將會循《天地劫：幽城再臨》的模式，找有實力的開發商去開發。而智冠旗下另一款《炎龍騎士團》授權近期也即將談妥，授權確認後則將啟動遊戲開發。

至於子公司中華網龍，雖然去年受到《黃易群俠傳M》推出失利導致成績不好，但全年仍然守住獲利，鍾興博表示，網龍今年上半年仍以營運舊有遊戲為主，重點將放在下半年，預計要推出《尋秦記》、《天子傳奇》等手遊作品。《尋秦記》在華人世界是知名IP，這次將特別聘請韓國知名遊戲美術繪師監製，做出全新現代感的二次元畫風，類似《完美世界》及《笑傲江湖》風格，最快第三季推出；而《天子傳奇》則是改編自黃玉郎港漫經典作品，最快今年底或明年第一季推出。

而子公司遊戲新幹線2020年營收雙倍成長、獲利1.67億元，較前年同期大增超過三倍，主要就是因為《三國群英傳M》推出後獲得成功。不過去年基期高，今年恐怕會下滑，因此遊戲新幹線目前還準備另一款戰棋類新手遊，以持續衝刺營運。

鍾興博表示，智冠集團旗下數位遊戲事業群、金融科技事業群以及網路行銷事業群是最重要的幾個事業群，智冠2020年歸屬母公司淨利達9.43億元，較2019年大增55％，每股稅後盈餘7.76元，獲利寫下十年新高表現，主要就是因為集團旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩步成長貢獻。

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