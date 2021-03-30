新光三越台北信義新天地A8 2F空橋明（31日）新開信義區獨家的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，是台北南西店後的2號店，也是亞洲商場唯一有戶外區的店型，獨家首推「宇治抹茶舒芙蕾熱蛋糕」，搭配日本百年老店井村屋的蜜紅豆、手工白玉、抹茶冰淇淋，帶來春季限定清新口感，可趁連假嘗鮮。

新光三越信義新天地A8星乃珈琲店的家具及餐具從日本空運來台，營造復古典雅氛圍。（新光三越提供）

星乃珈琲店2011年發跡於東京，在日本有300多家店，海外分店還有星、馬、印尼等地，2019年9月在台北南西店開全台首店，45坪店面常有排隊人潮，客群女男比為6：4，平、假日客單460元至490元，比日本約略高30元，1年業績破4000萬元；去年因疫情展店延宕，明趁連假前進駐信義區，今年可望在雙北再開1店，明年前進中南部。

南西店人氣前3名餐點是舒芙蕾歐姆蛋焗飯、奶油茄汁歐姆義大利麵、星乃義大利麵和季節時蔬什蔬歐姆牛肉咖喱；飲品是星乃精選咖啡、抹茶拿鐵、咖啡拿鐵；甜點是栗子舒芙蕾蛋糕、窯烤舒芙蕾熱蛋糕、季節商品惡魔巧克力熱蛋糕，看好A8店季節限定的宇治抹茶舒芙蕾熱蛋糕可擠進前3名。

A8店37坪、57席，一樣標榜日本原汁原味，包含古典皮沙發、水晶吊燈，復古書櫃等家具及餐具都是日本空運來台，在日本掀起排隊風潮的「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」採用日本九州熊本珍珠麵粉、丹麥100%純天然奶油及法國鮮奶油調製，手工現點現做。明起至4月5日慶開幕，每天前20組來客點飲品即送窯烤舒芙蕾熱蛋糕；4月6日至15日消費滿888送信義店獨家限量的星乃logo帆布小包。看好信義區客群出手大方，年度業績挑戰5000萬元。

新光三越信義新天地A8星乃珈琲店季節限量新品「宇治抹茶芙蕾熱蛋糕」，雙層290元；4月中台北南西店也同步。（新光三越提供）

新光三越信義新天地A8星乃珈琲店人氣餐點「季節什蔬歐姆牛肉咖哩」320元。（新光三越提供）

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