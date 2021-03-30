「南韓第一美女」金泰希和韓流天王Rain婚後育有2女，一家四口幸福美滿，金泰希平常較少在社群媒體更新動態，近日難得曬出自拍照，儘管41歲還是保養得宜，超近距離也看不出肌膚瑕疵，凍齡程度相當驚人。

照片中，金泰希的自拍手法看來還不太熟練，但就算只化淡妝，仍可看出她的肌膚透亮無瑕，加上一雙電眼以及女神甜笑，完全看不出是41歲的二寶媽，美貌被狂讚無懈可擊，難得上傳自拍，金泰希還俏皮發文：「擔心被說不會自拍所以先下手為強了哈哈，我自己很滿足~~」，流露可愛的一面。

金泰希自拍手法看來不太熟練。（圖／翻攝自IG）

金泰希近距離自拍，淡妝也超美。（圖／翻攝自IG）

金泰希被公認為母胎美女，對於保養之道，她曾透露自己不吃速食料理，每天要喝足2000c.c的水，而為了管理身材，她還會親自下廚，喜歡以水煮的方式烹飪食物，並大推「山藥抗老煎餅」這道料理，不但熱量低有飽足感，山藥還有抗老效果。

另外，金泰希和Rain最近難得解封談婚姻，Rain不但在節目上自爆曾為了家庭萌生引退念頭，更透露和老婆相當契合，兩人結婚至今從來沒吵過架，日前更有網友在路上直擊Rain和金泰希甜蜜蜜約會，兩人連過馬路都黏踢踢，相當甜蜜。

(中時新聞網)