獨/7旬嬤3度罹癌盼歇情趣店 憶癌逝兒痛哭：我好想你│Tainan Love Shop Grandma

台南市東區勝利路上，一間開業35年的情趣店，近日因高掛「73歲阿嬤不賣了」頂讓布條一夕間爆紅。情趣店老闆娘林秀英接受《中時新聞網》獨家訪問，談及自己3度罹癌，期盼有緣人來承接店面，更提到癌逝的兒子時，忍不住聲淚俱下。

林阿嬤3度罹癌，經營35年的情趣店盼有緣人來承接。(照片/游定剛 拍攝)

《中時新聞網》記者實際南下走訪，尋找這位當地知名的情趣店阿嬤。位在南一中附近，街道上斑駁的外牆上掛滿布條，一眼就看出充滿歲月痕跡的情趣用品店，10坪大小不到的店內空間，少了情色、腥羶感，反而凸顯獨居長輩的孤單及落寞。林阿嬤以店為家，生活起居都在這狹小空間裡，簡單的隔板拉上簾子，就是她的房間，盥洗得到附近游泳池，廚房烹調則是在店外騎樓，生活相當不方便。

35年的情趣店充滿歲月痕跡、陽春感。(照片/游定剛 拍攝)

面對記者突登門拜訪，阿嬤又驚又喜，外界好奇「為什麼店外掛上布條?」林老闆表示，因年紀大了、身體不好，每月龐大開銷、不堪負荷，近日又發現自己第三次罹癌，每天都要跑醫院，希望有緣人趕快來承接店面。談起自己苦命的人生，林阿嬤悲痛表示，6年前丈夫意外身亡、兒子又罹癌多年，如此龐大醫療費用，她也一肩扛起。談起癌逝一年多的兒子，做母親的藏不住悲痛情緒，「我真的好想你，你回來給我看一下好不好?我也得到癌症，店不做了，你會不會找不到我」再多淚水也喚回不了，兒子的生命，令旁人看了不禁鼻酸。

廚房烹調區設置在店外騎樓。(照片/游定剛 拍攝)

「沒有兒子陪我，一個人不知該怎麼辦?」摸到胸部有一坨硬塊，林阿嬤就醫健檢後，確診罹患乳癌。住院期間僅有女兒陪伴，其實心裡非常害怕，病床隔壁又有人不敢哭。有天看到台語歌后詹雅雯也與病魔抗戰，她心想「這麼有名的人都會生病，我幹嘛要想不開?」

林阿嬤談及癌逝的兒子崩潰痛哭。(照片/游定剛 拍攝)

「大家都說我不能哭，祂會走不開」篤信基督教的林阿嬤崩潰表示，每次去教會其他人都是母子一起來，唱詩歌總想起兒子，我會跑去廁所偷哭，一年多了，我知道不能哭，但真的很難。

林阿嬤期盼盡快退休，好好專心養病。(照片/游定剛 拍攝)

談及自己坎坷過往，林阿嬤沒有怨天尤人，苦水總往肚裡吞，也顯現了台灣傳統婦女的刻苦耐勞與堅強。她將自己的青春歲月，獻給這間經營35年的情趣店，也期盼有緣人來承接，讓她能早日退休、好好養病。

台南市勝利路上情趣店掛布條引熱議。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)