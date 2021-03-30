陳邦鋆是新加坡選秀節目《才華橫溢出新秀》冠軍。(伊林娛樂提供)

又一位新加坡藝人來台闖蕩！伊林娛樂新簽約35歲新加坡藝人陳邦鋆(Andie)，因老婆是台灣人，夫妻倆決定帶兩個小孩來台灣受教育，因此他也決定在台灣發展演藝事業。陳邦鋆說，距離上次來台拍戲已經是7年前的事，他非常期待，但未來若新加坡有工作，他也樂於當空中飛人兩地拍戲。

陳邦鋆在新加坡曾演出多部戲劇及電影，包括《小娘惹》、新加坡建國三部曲電視劇《信約：動盪的年代》、《信約：我們的家園》等，2017年他在新加坡「紅星大賞」一舉入圍「最佳男主角獎」、「最佳男配角獎」、「十大最受歡迎男藝人」，三項大獎。陳邦鋆對台灣也不陌生，2014年曾演出《廉政英雄》，劇中和張雁名搭檔，這次與伊林簽約即是由張雁名引薦，除了張雁名，已故藝人黃鴻升（小鬼）2012年在新加坡拍攝電視劇《花樣人間》，當時小鬼在拍戲空檔常會講起台灣演藝圈的種種，也讓陳邦鋆對台灣演藝圈有初步了解。

去年小鬼突然離世，讓陳邦鋆很有感觸，看到他的粉絲及好友悼念、懷念他，陳邦鋆反省自己的待人處事，他因為生長環境較少和人相處，覺得自己與人交流都太表面，「小鬼對每個人都很真誠，他帶給他身邊的人很多歡樂，遠遠超過他對演藝圈的貢獻，人與人友好交流真的很重要」。

陳邦鋆全家福。(伊林娛樂提供)

陳邦鋆來台發展，小孩在台就學。(伊林娛樂提供)

陳邦鋆22歲參加新加坡選秀節目第9屆《才華橫溢出新秀》獲得冠軍，知名的新加坡藝人李銘順是該選秀節目第4屆選手。伊林娛樂璀璨之星選秀今年邁入第10屆，陳邦鋆分享選秀經驗，他說，比賽是一定會緊張的，但在台上一定要表現出自信，拿百分百的自信出來，「用心地聆聽、用頭腦去想，老師評審們要的是什麼，出乎意料地給出驚喜，就能得到評審注意。」

(中時 )