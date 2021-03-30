過完清明連假，中台灣將啟動「供5停2」的限水措施，正當民眾殷切盼雨時，中央氣象局今晚發布即時天氣訊息，受鋒面接近、午後對流影響，今晚新竹至台中一帶將有明顯雨勢，甚至伴隨雷雨；巧合的是，苗栗、台中正好是限水區域，「有總比沒有好」。

氣象局晚間7點發布即時天氣訊息，受鋒面接近台灣北部海面影響，對流雲系發展旺盛，今晚新竹至台中地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生，請留意。

由於31日是「天赦日」（民俗上祈求上天開恩特赦的日子），今年第一個「天赦日」又適逢觀世音菩薩聖誕，一波及時雨正好下在即將限水的縣市，網友推「連老天爺也不想限水」。

氣象局指出，這波對流屬於午後對流型態，竹、苗、中等地已觀察到落雷現象，雨勢不小。但既然為午後對流，就表示來得快去得也快，對紓解緊繃的水情相當有限。

預報員張承傳表示，明起鋒面遠離，午後對流發展機率轉低，會不會下雨要再觀察。氣象局長鄭明典今臉書PO文，指「缺水的時候，熱對流也很重要」。他強調，熱對流發展是很重要的季節變化特徵，但高壓強大恐抑制對流發展，接下來要持續觀察。

(中時新聞網)