大陸再爆假奶粉案，3歲女童智力受損致2級殘疾

大陸近日再傳「假奶粉案」，引爆多年前「三聚氰胺」毒奶粉恐慌再度籠罩社會。此次涉案的是青島金大洋乳業以固體飲料冒充「特醫奶粉」，導致嬰幼兒發育不良，智力嚴重受受損。重慶黃姓受害人表示，其3歲女兒已被鑒定為智力殘疾二級，他已就涉案企業與經銷商告上法庭，案件已獲重慶人民法院受理。消息一出，隨即引爆民眾恐慌，多年來數度發生重大毒奶粉、假奶粉事件造成的陰影再度籠罩大陸，話題立即衝上微博熱搜，引來全社會高度關注。

綜合陸媒報導，去年，湖南郴州就爆出不良企業以「蛋白固體飲料」冒充「特醫奶粉」，導致嬰幼兒發育不良事件。調查發現，青島金大洋乳業有限公司等企業違規將生產的固體飲料，以具有一定醫療功能的「配方奶粉」形式出售，宣稱能解決嬰幼兒過敏等問題。

3歲女童喝了1年多「金大洋貝兒康」後，出現了身體和智力發育遲緩的情況，目前已被醫院判定為2級智力殘疾。圖為女童接受腦循環治療。（圖／網路）

報導指出，所謂「特醫奶粉」指的是特殊醫學用途配方奶粉，為的是滿足那些對母乳或普通奶粉過敏的嬰兒的生長需求。目前大陸僅少數幾家大型企業具有特醫奶粉的生產資質，但一些沒有資質的不法商家也打起了特醫奶粉的歪主意。

報導說，受害的重慶黃先生表示，2017年9月他的女兒寒寒(化名)出生後得了一場肺炎，出院時醫生囑咐要給孩子沖服「深度水解奶粉」，是特醫奶粉其中一種。黃先生一直獨自撫養女兒，因深度水解奶粉不易購買，經醫院周邊母嬰店的推薦，他購買了名為「金大洋貝兒康追趕性長期小肽配方粉」產品，販售店家聲稱其效用更佳。

黃先生說，女兒喝了1年多「金大洋貝兒康」後，出現了身體和智力發育遲緩的情況。2020年5月看到新聞報導才知，「金大洋貝兒康」根本不是奶粉，只是一種固體飲料。目前，3歲半的寒寒已被鑒定為智力殘疾二級，仍無法正常走路說話。他此向涉事的青島金大洋公司和重慶當地經銷商告上法庭，公司亦被立案調查。

陸媒指出，由黃先生提供的奶粉罐的圖片上可以看到，產品名為「金大洋貝兒康特能舒康追趕性生長期小肽配方粉」，並無「奶粉」兩字，但又寫著「產品適用於生長發育遲緩、術前術後人群營養支持的固體飲料」，但經銷店所開的收據上卻載明「金大洋貝兒康奶粉」字樣。

金大洋產品圖片上無「奶粉」兩字，但又寫著「產品適用於生長發育遲緩、術前術後人群營養支持的固體飲料」，經銷店所開的收據上卻載明「金大洋貝兒康奶粉」字樣。（圖／澎湃新聞）

經聯繫青島金大洋公司，電話一直無人接聽，但官網上的「金大洋貝兒康」產品仍號稱有「深度水解奶工藝」，但刪去了宣稱功效等字樣。陸媒查詢後發現，青島金大洋公司已經被最高人民法院列入失信公司名單。此前，已經有消費者起訴了金大洋公司，並要求按照商品價格的10倍賠償。

代理黃先生起訴金大洋公司的北京惠誠律師事務所律師張本基說，由於金大洋公司根本沒有製作特醫奶粉的資質，又涉嫌與經銷商一起虛假宣傳、誤導消費者，除了10倍賠償，他們還要求對黃先生女兒造成的損害進行賠償，以及後續需要長期護理費用，加上精神損害賠償，索賠總數將不止100萬元人民幣(合台幣435萬元)。

由於大陸曾多次爆發毒奶粉與假奶粉造成嬰幼兒發育屬緩與身體無法復元傷害，涉及範圍極廣，影響深遠，造成長期以來民眾不信任大陸生產奶粉，也造就了一大批長年前往香港與海外跑單幫或代購奶粉的行業，也有人以小三通或方式將台灣奶粉運往大陸。而類似事件不斷發生，更讓大陸為人父母者高度焦慮國產奶粉品質，一旦出現與奶粉相關事件，都立即引發恐慌，並招來網民的激烈譴責。

(中時新聞網)