由於允許中國大陸海警在必要時使用武器的《海警法》已在2月實施，日本《每日新聞》報導，日本執政黨自民黨準備提出法律修正案，不僅要放寬海上保安廳的武器使用限制，更有意授權陸上自衛隊在釣魚台衝突還未發生時，便登島準備因應。若相關法案通過，恐讓當地情勢進一步激化。

根據報導，自民黨的國防議員聯盟已在會議中達成共識，有意在近期提出《海上保安廳法》的修正案，為其添加「領海保全任務」，明文賦予海上保安廳於必要時使用武器的權力，而非如目前一般，僅在外國政府艦艇有極高可能非法登陸、或用於阻止重大兇惡犯罪等少數情況下，才得以向對方射擊。

另外，該聯盟還希望修改《自衛隊法》，授權其執行「領域警備行動」，不僅在海上保安廳面臨無法處理的事態時，海上自衛隊能更快出動；還想在發現外國武裝人員有意登上釣魚台時，先一步於當地部署陸上自衛隊。

《海上保安廳法》修正案明顯是與中國大陸《海警法》互別苗頭。而關於《自衛隊法》修正案，雖然「領域警備行動」與警察執行任務相同，是基於國家管轄權行使，而非自衛權，故能動用的武力會被限制在警察等級，但《產經新聞》指出，這將使自衛隊能更迅速因應釣魚台衝突。

日本前自衛官、現軍事評論家數多久遠則認為，雖然由日本首相下達的自衛隊「治安出動」行動，需在國會同意後才能進行，耗時甚久；但在《自衛隊法》2005年修正、且近期日本經常出海警戒北韓彈道飛彈下，「領域警備行動」對海上自衛隊意義不大。故自民黨強推該法案，是因在釣魚台常駐警察須經沖繩地方首長同意，有意繞過長期與自民黨不合的該地政府，直接給予陸上自衛隊常駐釣魚台的權限。

(中時新聞網)