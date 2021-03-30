陳明真近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享自己擁有什麼隱藏技能跟證照，她擁有西餐烹調、烘焙食品麵包、危險房屋老舊重建推動師三個證照，透露當初考西餐跟烘焙，單純是因為每天都要做飯給小孩吃，想在餐點多點變化，至於為何不考中餐，她笑稱很簡單，所以才選擇去學西餐跟烘焙。

陳明真為了讓大家知道她的證照不是考考而已，錄影前一天晚上重新再做了一次當初考試麵包，還帶到錄影現場給大家品嘗，尤其是吐司，讓巴鈺讚不絕口，「中間的濕潤度好讚喔」，看到大家吃得意猶未盡，陳明真略帶驕傲表示裡頭沒添加任何東西，就是得花時間去做。至於危險房屋老舊重建推動師證照，則是因為曾經在買道路用地時，認識一位在做都更的長輩，對方建議她去考照，之後購買土地、房屋時也可多個保護。

陳明真（中）示範如何取下鱸魚腓力。（衛視中文台提供）

陳明真回憶當初要考西餐烹調執照前，她有先去上課，上課時間從早上9點到下午5、6點，而且全程都是站著，其中有個項目是要殺整條鱸魚，從去鱗、去鰓、去內臟，片肉後再去魚皮，取出魚的腓力部位，也因為這樣讓她獻出人生的第一次殺魚，至今印象深刻。

(中時 )