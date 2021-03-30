桃園市不分藍綠議員都關心「囤房稅」，直言牽一髮動全身，擔憂打到市井小民，地稅局長姚世昌也認為配套不足不可行，直言各地稅制不同，全國總歸戶下，在多縣市持屋的納稅人，要煩惱哪個縣市申報最有利，對稅務機關而言，更因房屋稅按月核課，民眾結婚、離婚、繼承、租賃等樣態多元，第一線基層人員陷困境「忙盲茫」，「我們人會跑光光！」強調桃園非自住採較高的單一稅率2.4％，已經逐步有效抑制囤房現象，中央應該朝簡政便民的方向思考。

議員牛煦庭認為，桃園雖祭出非自住者2.4％單一稅率，但餘屋仍多，囤房沒有顯著惡化也沒下降，打擊抑制效果並不明顯，政府近期研議推「囤房稅」，他認為恐有一國多制困擾，詢問為何不從空屋稅下手，強調要實現居住正義，應該中央地方提方案合作。

議員舒翠玲也說，實施房地合一稅5年來，平均房價上漲2至3成，全是因為供給下降，但需求仍在，物以稀為貴，導致房價提升，實際是打到一般老百姓，仍打不到建商跟投資客。

議員彭俊豪也說，立法院25日才舉辦囤房稅政策評估公聽會，支持者說只推動房地合一2.0提高房屋交易成本卻不推囤房稅，可能造成房屋交易冷淡，成交價格可能更高；反對者認為囤房定義不易、對打擊對象還沒形成共識、加上有區域差異、稽徵複雜，可能造成租金上漲等問題，強調牽一髮動全身，桃園市也有個別差異，平穩房價要事前規畫，執行稅率調整人力負擔也大，呼籲廣納各方意見整合。

姚世昌說，房地合一稅2.0對短期持有（5年以下）加重課稅，目的在打炒房而非打房，坦言短期可能使建商和投資客暫時不移轉而繼續持有，造成供給下降、房價提升。

姚世昌也提到，「囤房稅」研擬非自住房屋，改以全國歸戶後持有戶數多寡制定差別稅率，但他認為窒礙難行，直言房屋稅為各地方政府自行評定，多屋族常因新取得房屋、使用情形變更、或家戶關係異動等情形，不知該擇定何處房屋適用自住稅率，目前僅有3縣市非自住訂有差別稅率，如再以非自住戶數制定差別稅率，跨縣市交互影響將使房屋擇定更為複雜，增添納稅義務人困擾，難達簡政便民。

姚世昌還說，房屋稅為按月核課，只要有繼承、出租或婚嫁導致家戶人員變動，同仁都需逐戶檢視、輔導重新擇定，甚至還要計算回溯，作業複雜且案量龐大，耗時耗力，如再以非自住房屋戶數制定差別稅率，現有稽徵人力將難以負荷，「我們的人會跑光光！」直言南北城鄉差異大，台東3戶可能價值不及台北1戶，呼籲不要台北看天下，要審慎評估推動囤房稅的必要性及可能衍生的爭議。

姚世昌說，學者也認為空屋稅相對囤房稅簡單易懂，但認定上有困難，一說建議從低度水電判斷，但民眾為了避免課重稅，可能長時間開水電，另外造成耗費能源問題，財政部已決議不予參採。

(中時 )