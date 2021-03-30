陳珮騏與謝承均飾演夫妻，連老公也是假的。（三立提供）

陳珮騏得知身世後崩潰。（三立提供）

陳珮騏在三立八點台劇《天之驕女》詮釋優雅端莊的日本女人形象，在得知自己離譜身世真相後，她僅用一個心死的崩潰眼神，就清楚傳達了「媽媽妳到底在搞什麼鬼」的心境，原來劇中除了丁國琳是她的親生媽媽外，其餘的親人都是假的，包含丈夫過世，媽媽擅自找了替身謝承均假扮，好不容易尋回失散多年的女兒卻是假公主，親生女兒竟是和她不對盤的賴郁庭！

最新劇情發展中，陳珮騏一直渴望楊烈的父愛，和姊姊韓瑜爭寵了一輩子，卻發現原來她真正的親生父親是媽媽的特助林健寰。一切真相讓她的世界瞬間崩壞，天使與惡魔一直在她的內心天人交戰，陳珮騏細膩揣摩角色的矛盾與糾結，演技大爆發獲得網友讚賞，誇她的情緒很滿很到位。

讓陳珮騏印象最深刻的一場戲是媽媽丁國琳當著她的面，對爸爸楊烈痛下毒手，讓在現場的她完全不忍直視，直呼是突破台劇的尺度！不過她也笑說若下次可以演到像丁國琳這樣讓慾望蒙蔽人性、眼中只剩利益的角色，一定很過癮。

戲開拍前陳珮騏曾許願想跟謝承均演床戲，她笑說：「一切都是為了戲劇效果，我可沒那麼『好色』！」她表示前陣子因劇情安排，讓她的內心很糾結，才跟姊夫黃少祺拍完吻戲，就收到劇本要親丈夫謝承均，當下第一反應是覺得自己很髒，很想跟謝承均道歉，「但一想到黃少祺在戲中和這麼多人有關係，他都過得去了，我有什麼好過不去的！」豁達的言論笑翻眾人。

劇中被丁國琳欺瞞身世，真實生活中陳珮騏從小父母離異，由阿公阿嬤帶大，因此很能體會戲中渴望愛的感覺。自己一直被家人隱瞞父親過世的真實死因，直到30歲那年才得知真相，當下非常掙扎痛苦，但最後仍決定釋懷、放過自己，也因為這些過往的痛苦經歷，讓她學會如何快速排解情緒。

談到感情觀，曾離過婚的陳珮騏透露自己共談過四場戀愛，到最後兩段戀情才開始懂得設停損點，學會不適合就放手。她表示年輕的時候很容易相信別人，只要愛上一個人就像抓到浮木放不了手，即便那個人沒那麼適合，而現在的心態是「寧願空窗，也不要留一個不適合的對象互相折磨」，如今更懂得愛自己而不是渴望別人的愛。從前一直以為自己有戀父情結，喜歡年紀長的男人，但現在眼中看的反而是年紀比較小、有才華的人。

(中時 )