致用高中110學年將成立藥師、護理、醫技人員專班， 30日特別與中台、弘光及元培等3所科大簽署策略聯盟合作備忘錄。（致用高中提供／陳淑娥台中傳真）

致用高中110學年將成立藥師、護理、醫技人員專班， 30日特別與中台、弘光及元培等3所科大簽署策略聯盟合作備忘錄。（致用高中提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情爆發後，醫療產業人才需求大，台中市大甲區致用高中110學年將成立藥師、護理、醫技人員專班，目前已對外招生，預計招收40個名額。學校30日特別與中台、弘光及元培等3所科大簽署策略聯盟合作備忘錄，期望在跨界合作下，共同培育藥師護理醫技人才。

致用高中校長陳添旺表示，我國人口老化，醫療需求增加，新冠肺炎從去年至今影響全球人民生活，更顯示醫療產業重要性，學校與3所科大策略聯盟，從高中開始紮根培養醫療人才，在高中部普通科成立藥師、護理、醫技人員專班。

藥師、護理、醫技人員專班除原有普通科部定必修課程外，每週安排3至5節藥理醫護醫事相關課程，引進3所科大教授上課及設備，協助學生加強升學相關所需知識及技能，讓學生能進入藥理醫護醫事領域大學就讀，培育未來成為藥師護理醫事人才。

致用高中表示，專班特色為引進大學專業師資培育醫護專業人才，輔導升學大學、科大，以藥學、護理、醫技方面相關科系為目標，未來就業可從事藥師、護理師、醫技人員、公衛師、驗光師、牙醫技術師、醫放師、醫檢師，擺脫低薪族，邁向高薪未來。

中台科大擁有日間照護中心—謙和賀社區長照機構，且有HTC DeepQ合作建立全國首間VR自學中心；弘光科大讓學生從高中開始便可使用教學型智慧病房，以及「全人長照物理治療菁英培育基地」，學習以AI人工智慧為醫療照護升級；元培科大則提供觀光工廠式教學場域及特色專業教室以鏈結產業，3所科大的教學設備均非常優質。

(中時 )