中央災害應變中心24日決議台中、北彰化等地區，4月6日起啟動「供5停2」分區供水。宅神朱學恒發現，從3月24日迄今，陳柏惟發布的15篇臉書貼文中，有9篇和新疆有關，只有2篇是關於缺水問題，他更開酸，是不是新疆人民迫切需要用水，讓台中第二選區的立委覺得要先去關切新疆，再來關心台中？

朱學恒30日在政論節目《新聞大白話》中表示，從3月24日到現在，陳柏惟在臉書發了15篇文，其中有9篇在講新疆相關的事情，關心國際局勢沒有錯，但台中第二選區的選民關心供水狀況呢？有2篇，「也就是柏惟投注的心力，台中第二選區和新疆相比，相差大概達到4.5倍左右」。

朱學恒直言，不是他的要求高，但如果他是台中第二選區的選民，「我會想說， 我是住在新疆嗎？為什麼這麼要關切新疆的事情？」他更透露，在台中地區， 儲水的水桶一上架就賣光，因為很多年沒有供五停二，且不是每個人都可以像陳柏惟一樣，去台北的會館洗澡。

朱學恒指出，陳柏惟發文15篇裡有9篇在講新疆，請問現在是新疆居民非常需要用水，讓台中第二選區的立委覺得，一定要先關切新疆，再來關切台中？就數學來講，這樣會不會不太好？「柏惟，叫你的幕僚用數學算一下就知道，你發太多和台中第二選區缺水不相關的文了」。

(中時新聞網)