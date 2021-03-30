預訂主題房專案或「深夜好食雞」專案可享雙人雞翅套餐。（老爺會館台北林森提供）

看準年輕客群消費力，老爺酒店集團旗下的老爺會館台北林森攜手頂呱呱新品牌「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」跨界合作，以「Check in, Check wings」主題，將炸雞翅專賣店的設計潮元素植入客房內，搭配住房專案贈送的雙人雞翅套餐，住客可外帶餐點至房內享用。

老爺會館表示，飯店原以國際觀光客及商務客為主，因疫情影響而調整策略拚國旅，並以「深夜食堂」的主軸與人氣餐飲品牌合作，規畫入住可享宵夜及飯店早餐的「類一泊二食」方案，加強國人造訪城市旅行的意願。

由本土速食品牌「頂呱呱」打造的全新餐飲潮牌「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」，以40種組合口味的明星雞翅商品攻佔年輕人及上班族，首店插旗中山區林森條通商圈，鄰近老爺會館台北林森，首次推出聯名主題房，將店內設計新潮的菜單看板、紅藍大膽配色的餐廳陳設及醬料蓋等元素搬到客房內專案另加贈特製雙人雞翅餐，步行3分鐘即可至店內外帶餐點回房當宵夜。

「Check in, Check wings」主題房專案，住宿期間為4月1日至6月30日，專案住客可再獲得價值199元的2021年「Kwa Kwa Card呱呱卡」1張，憑卡至頂呱呱旗下關係門市消費即可享超值優惠，專案價2599元起，換算下來每人最低1300元有找，即日起開放訂房，每日限量3間。

亦有一般房型搭配「深夜好食雞」住房專案可選擇，專案價1899元起，兩款方案皆含飯店自助式早餐及市價近500元的「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」雙人雞翅套餐，利用飯店官網訂房再享加購高鐵車票8折優惠。

(中時 )