基隆市仁愛區孝三路商家林立，車潮眾多，路面多處坑洞，多年未修繕，周邊停車格也不敷使用，市議員童子瑋30日舉辦會勘，找來相關權責單位一同研議，未來將重新刨鋪並提升停車格數量，預計8月前完工。

童子瑋今天針對孝三路路面坑洞不平，邀請市府工務處、交通處、區公所及相關單位辦理會勘，他說，孝三路美食林立是地方創生及城市博覽會的重要場域，市民通行使用率極高，卻長達10年沒有刨鋪，部分路面破損嚴重，地方里長也反映恐危害市民朋友用路安全。

基隆市議員童子瑋今天針對孝三路路面坑洞不平，邀請市府工務處、交通處、區公所及相關單位辦理會勘。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區孝三路商家林立，車潮眾多，路面多處坑洞，多年來未修繕。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

童子瑋進一步說明，孝三路周邊汽機車停車格規畫也不夠周延，騎士違規停車問題層出不窮，造成出入巷道不便，要求市府提出改善方案，提供市民朋友更好的用路環境。

對此，工務處回應表示，將編列預算，估計8月底前將孝三路全線刨鋪，待路面完工後，會重新畫設機車停車格，除了方便機車騎士們進出，也會提升20％機車停車格，另外，在地店鋪反映多次的卸貨停車格數量不足，將重新規畫後增加一格卸貨停車格。

(中時 )