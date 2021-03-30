外埔區農會9號穀倉將打造成地方創生基地，盼吸引年輕人返鄉。（陳淑娥攝）

外埔區農會9號穀倉將打造成地方創生基地，盼吸引年輕人返鄉。（陳淑娥攝）

台中市外埔區農會9號穀倉為閒置空間，為活化這座富有老味道的建物，立法院副院長、市議員施志昌爭取556萬元經費，將打造成地方創生基地，結合地方特色產業創造新就業機會，吸引年輕人返鄉。

市議員施志昌30日與中央及地方相關單位會勘，他表示，外埔屬偏鄉缺乏就業機會，年輕人外流，人口逐年減少，為了讓地方注入新機會，行政院於2019年開始推動地方創生，在道卡斯青年工作會、在地青農、修平科技大學等合作下，創造多元產業發展與就業機會。

施志昌指出，副院長蔡其昌從文化部爭取私有老建築保存再生計畫556萬元，進行外埔9號穀倉整修，將打造成地方創生基地。補助主要以穀倉外觀為主，後續會再爭取改造內部。

外埔區農會總幹事李錦東表示，這座具有50年歷史的穀倉，不論在文化內涵與產業結合上都極富意義，此處作為地方創生基地，樂觀其成。

外埔地方創生計畫主持人李文明指出，9號穀倉整修後，內部有3項規劃，包括青年創生基地、農產品銷售管道以及深度旅遊基地，用多元方式促進地方發展與製造通路，也能吸引更多人來到外埔，甚至是大甲、大安與后里。

文化部指出，外埔9號穀倉私有老建築保存再生計畫已通過審核，該部補助40％為222萬餘元，台中市農業局補助60％為333萬多元，共計556萬元經費，初步先整修穀倉外部，後續會再修正，修正後工程期程規劃將交由外埔農會推動。

(中時 )