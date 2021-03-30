對沖基金Archegos資本管理公司槓桿投資失利慘遭斷頭，引爆美股300億美元強制平倉天量賣壓，包括瑞信與野村等多家投銀損失慘重，但高盛與摩根士丹利因判斷得宜迅速出清相關部位，得以在這場風暴中全身而退。

根據消息人士透露，上周四Archegos就已召集與其往來的銀行團開會，商討平倉部位的策略，有人提案暫時不要進行鉅額交易，等到周末再議，但會中並未達成任何共識。

上周五一早，銀行團就展開斷頭的動作，高盛更是大量拋售Archegos相關的股票部位。至此形勢基本上已經明朗，銀行團在強制平倉Archegos部位一事上就是各行其事。

本周一野村控股與瑞信相繼發布重訊，警告Archegos斷頭將為銀行帶來嚴重的虧損，野村初估虧損金額達20億美元，瑞信則表示將會對第一季財報結果造成「巨大的影響」。受此利空摜壓，野村與瑞信股價均暴跌逾11％。

消息人士指出，反觀高盛與摩根士丹利則在上周五就已幾乎出清所有Archegos的相關部位，因此得以避開可能的巨大虧損。

摩根士丹利據悉在短短幾天就拋售150億美元的部位，包括周日敲出4,500萬股的ViacomCBS持股。

此外，據美媒披露，高盛光是在上周五就出脫105億美元的部位，高盛並預估Archegos斷頭對該投銀第一季財報「不會有實質的影響」。

消息人士表示，與Archegos有往來的華爾街投銀有高盛、摩根士丹利、瑞信、野村控股、瑞銀集團與德意志銀行。

許多投銀則在周一才開始拋售曝險部位，顯然時間點已經太晚，富國銀行周一向客戶表示，相關曝險已完成平倉。

在及時處理、得以避開重大虧損的消息面支撐下，高盛與摩根士丹利周一股價表現相對抗跌，摩根士丹利收盤下跌2.6％，高盛則僅小跌0.5％。

(工商 )