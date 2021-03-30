金門今日濃霧深鎖，尚義機場疏運作業大受影響，一整天只趁著霧氣消散的空檔，搶飛台中、高雄雙向各2班次，來回疏運243人，全天單向取消34班次，統計受影響旅客2161名。

金門今天吹起微弱溼暖南風，全島整天霧氣瀰漫，位於低窪地帶的尚義機場因霧氣易聚難散，跑道能見度最低只有50公尺左右，遠不符至少750公尺的起降標準。

金門航空站統計，今日到站僅2班次，載客102人，載客率72.86％；離站也是2班次，載客141人（含嬰兒1名），載客率100.71％。全天取消金門－台北16架次、金門－台中8架次、金門－台南3架次、金門－高雄5架次，共計取消32架次，受影響訂位旅客2161人。

金門航空站表示，明日天候條件一旦好轉，將協調立榮，華信增加航班或放大機型，加強疏運行程受阻的旅客，也提醒旅客金門地區已進入霧季，要隨時注意航空公司航班訊息，以免白跑一趟。

(中時 )