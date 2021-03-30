富邦悍將今日派出洋投羅力先發，對上統一獅表現相當神勇，前6局已經讓獅隊打者18上18下，並於4局上送出中職生涯第1100K，是中職史上第3人、史上最快達成，即使來台效力第9年還是威力十足。

羅力自2012年來台，當時效力Lamigo桃猿，中間有一年轉投韓職，2015年後轉隊義大犀牛、富邦悍將至今，且維持相當穩定的出賽，自2013年起每季都至少貢獻120K，一度連6季10勝以上，是球隊相當倚重的洋投。

羅力去年就達成中職史上最速1000K，今日對上統一獅壓制力十足，4局上面隊統一獅打者林焌翰送出三振，成為場數、局數、面對打席皆為最快達陣1100K的投手，是繼勇壯、潘威倫後中職第3人。

雖然去年羅力表現有些下滑，不過今年開季前2場都拿勝投，此戰速球、指叉球都相當準，去年領隊會議確定通過「羅力條款」，外籍球員年資滿9年就可不受洋將名額限制，今年是羅力最後一年，明年若再續約將成符合條款的第一人。

(中時 )