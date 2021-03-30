全球百貨密度最高的信義區，咖啡、餐酒吧密度更高，但市場再飽和仍有新品牌擠破頭搶進；來自日本羅多倫咖啡集團旗下以窯烤舒芙蕾熱蛋糕引發排隊風潮的星乃珈琲店（HOSHINO COFFEE），時隔一年多於新光三越信義新天地A8空橋開出第2店，創新戶外店型海外首家更讓人一秒像出國，預計首年業績將超越南西1號店4000萬元，年內展店至3家。

除了星乃珈琲店2號店新開店外，以頂級涮涮鍋打出名號的橘色餐飲集團旗下首間網美早午餐店「M One Cafe」，也即將在4月初於A11三樓開幕，串連A9空橋連結，再掀一波新型咖啡店開店風潮。

星乃珈琲店為日本羅多倫集團旗下品牌，2011年集結集團旗下DOUTOR COFFEE羅多倫咖啡、Nippon Restaurant System,INC餐點所新創的21世紀咖啡餐廳，目前在日本超過300家店舖，台灣自前年9月引進首號店落腳新光三越南西店，至今年營業額均超過4000萬元，仍是排隊名店，信義區消費相對旺盛，有望超越南西店，台灣羅多倫集團強調，目前羅多倫咖啡在台只有一家店，會先以星乃珈琲拓展為優先，並優先結盟新光三越開店，預計全台展店至10家規模，才會進一步開放加盟事業。

目前光是信義區的新光三越四個館均有招牌咖啡店進駐，包括A4館Petite Cafe、A8館則有Dreamers Coffee Roasters、A9館也有Florian福里安花神咖啡，A11的小樽手作珈琲、Cafe MUJI等，星乃珈琲店與M one CAFE陸續進駐，無疑帶動特色咖啡店新話題。

(工商 )