勤美（1532）今（30）日公佈2020年財報，集團合併營收131億元，EPS1.47元，每股擬配發1.03元股息。勤美大陸武漢新廠預計今年5月試車生產，以及建築事業今年將有兩個完銷建案將交屋，預估可貢獻約50億元的營收。法人表示，勤美今年在金屬成型事業與建築事業雙引擎加持下，年營收看增逾二成，獲利翻倍增長可期。

勤美集團表示，金屬成型事業近幾年積極進行技術及產品轉型，加強智慧製造及自動化，已從傳統鑄造業升級為「高端精密部件」的製造服務商，主要製造汽車、工程及農機所必備的發動機系統、傳動系統、剎車系統及油壓系統等高端精密部件。

勤美進一步表示，目前全球前十大客戶均為國際級的領導品牌廠商，身為國際級客戶的重要夥伴，勤美近5年向德國、日本購入高端精密加工設備，集團數控機台總數量已突破1,000台，累計投資金額數十億元。隨著客戶持續轉入的訂單，高端數控、智慧製造設備的投入，將是勤美集團未來發展的重點。

為迎接持續成長的訂單，勤美武漢新廠設備安裝已準備就緒，預計今年5月進行試車生產。勤美強調，武漢新廠配備國際最先進的數控機台及自動化設備，專注於剎車系統相關部件製造，在順利量產後，預期對集團的營收及獲利有很大的助益。

勤美表示，金屬成型事業過去幾年加強投入環安衛的整治，已取得社會責任優良企業及綠色供應鏈等各項認證，長期而言，在大陸推動環保政策帶動下，有利於勤美集團金屬成型事業在全球市占率進一步提升。

在建築住宅事業方面，目前台北「碧湖畔」持續銷售餘屋，「勤耕延吉」與「璞真仰睦」雙建案，合計總銷達50億元，目前均已完銷，預計年中陸續交屋，勤美建築事業今年業績可望翻倍成長；此外，台中「勤美之森」豪宅案目前銷售達六成，預計2023年Q2完工，成為2023年營收成長的重要動能。

(工商 )