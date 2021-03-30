大眼正妹在路邊賣玉蘭花，亮麗的外型在車陣中特別顯眼。(圖取自爆廢1公社)

原PO最後也決定搖下車窗，向大眼正妹購買玉蘭花。(圖取自爆廢1公社)

「現在賣玉蘭花這麼辣是對的嗎？」一名男網友今在臉書上分享，他在路上開車時，看到一名長腿正妹穿梭在車陣中，胸前掛著一整籃的玉蘭花，更不藏私的分享地點位於建國北高架橋附近，照片發出後讓大批網友暴動，直呼一定要去朝聖，更有網友笑回「明天可能會塞車」。

男網友今(30日)在臉書社團爆廢1公社上分享，他開車行經建國高架橋時，看見一名大眼長髮正妹，身穿一件牛仔短褲及白色低胸背心，好身材展露無疑，雖然帶著黑色口罩，但水汪汪大眼仍難掩氣質，更讓原PO忍不住心動，立馬搖下車窗消費，「現在賣玉蘭花都這麼辣是對的嗎？不私藏附上地點，建國北高架」。

玉蘭花正妹照片曝光後，吸引上萬名網友按讚，更有不少老司機留言，「我一定買到她開花店」、「彎下腰⋯我應該就買了，可是坐在副座的老婆，巴掌應該也直接也賞過來了⋯⋯」、「請問會下高雄開團嗎？最近想要買玉蘭花」、「明天建國北湧入大量車潮」、「真的很正欸，我還不買爆」。

不過也有網友發現，玉蘭花正妹胸口別了一個收音麥克風，因此推測應該是在拍影片，做街頭實測，「胸口白色那是收音麥」、「應該是套路啦，民眾發現之後記者去採訪，之後上節目領通告，身價水漲船高」、「YT企劃吧，實測台北街頭賣玉蘭花能賺多少」、「我先猜，之後就會是假直擊真出道」。

(中時新聞網)