37歲雲林縣廖姓女子日前到中市玩，不慎遺失手機及錢包，她身無分文，無助傷心地到第一警分局繼中所求助，並申請支助返鄉車資的「川資救助」，員警赫然認出她的長相，竟與熱心民眾送來的遺失物內的證件照片相符，廖女失而復得，領回遺失物時心情猶如從「地獄升到了天堂」，對警方感激萬分。

繼中派出所在26日下午2時許，接獲市民拾獲手機及錢包，錢包內有身分證，警方查詢發現沒有相關聯繫方式，只好通知電信公司，協助通知門號申登人到派出所領回遺失物。

警方正苦於找不到失主之際，1名女子沮喪地走進派出所，訴苦她遺失手機及錢包，沒錢回家，尋求警方協助。員警協助她申請「川資救助」時，意外發現她與錢包的失主長相相符。

員警直接詢問她是否姓「廖」？家住在「雲林」？女子根本還沒跟警方提到個資，沒想到，都被猜中了，她驚訝地回應：「警察也會算命？」。

員警說出原委後，廖女恍然大悟破涕為笑地說，她當天從雲林到台中玩，不小心把錢包及手機都丟了，她還沿著遊玩路線原路找了很久，都找不到，灰心沮喪地來向警方求助，沒想到竟然幸運地找到自己的遺失物。

(中時 )