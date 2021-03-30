陳威明副院長開心與小朋友合影。（北榮提供）

臺北榮總兒童醫學部為加強推廣親子共讀，提前歡慶兒童節，特別邀請陳威明副院長(威明伯伯) 帶領兒科醫師，於兒科門診親子共讀區，化身說故事老師，與家長及孩子們一同閱讀「幸福好滋味」童書，讓孩子們了解除了品嚐美食，分享快樂更是幸福的好滋味。現場並舉辦有獎徵答活動，除了贈送童書，陳副院長更親自準備會發光的彈力球、手錶、米妮耳朵與玫瑰髮箍及巧克力等小禮物，與現場小朋友熱情互動，度過温馨難忘的兒童節。

陳威明副院長表示，親子共讀可以減少孩子等待看診的焦慮，增進親子間互動，更可促進幼兒腦力開發，一舉數得。感謝兒科醫護同仁及圖書館合作規劃親子共讀區，更感謝企業家許明善先生持續捐贈相關設備，揚鼎國際開發有限公司及許多善心人士捐贈童書，院方將持續推廣親子共讀，營造温馨舒適的就醫環境，守護國家未來的主人翁健康快樂成長。

兒童醫學部張家瑗醫師為小朋友說故事。（北榮提供）

陳威明副院長贈送小禮物。（北榮提供）

新生兒科鄭玫枝主任表示，兒科門診親子共讀區自109年12月21日啟用以來，深受家長及孩子們的喜愛 ，親子共讀對於幼兒的大腦發育有正面刺激，能啟發想像力及培養創造力，且越早開始越好，希藉此推廣親子共讀，讓孩子們發現閱讀的興趣，爸爸媽媽們也可以一起學習如何陪伴孩子閱讀，幫助孩子在語言和認知上的發展更好。

(中時 )