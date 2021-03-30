炎亞綸以遊戲經理身分，30日出席選秀節目《BE THE ONE A級戰場》啟動記者會，他將帶領30位參賽者進行殘酷考驗，最終選出5名成團，還會為該團舉行大型出道演唱會。他希望大家報名前認清現實，「大家經常看到舞台精采，卻忘記背後辛苦，很多明星在唱完演唱會後，下台幾乎站都站不直，身上更留有許多傷痛，這些都是外人無法了解的」。

炎亞綸回憶當年闖蕩演藝圈過程，坦言最初是先斬後奏，「本來以為我爸不會接受，我以為他會是最反對的那一個，但意外的是，他某天忽然對我說：『如果你想好了決定要做，我會支持你。』家人的支持讓我很感動」。而他在充滿愛的強大後盾下，奮不顧身拚事業，才有了今天成績。

炎亞綸分享自身經驗。（火星多媒體提供）

《BE THE ONE A級戰場》4月10日將在台北、4月11日在台中、高雄舉辦海選活動，節目預計6月播出，炎亞綸也直率喊話：「只要願意在這裡百分之百投入，就有資格在這裡競爭，相反地如果不能投入，那來都別來了。」

(中時 )