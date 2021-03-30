新疆棉遭部分國際大品牌以「強迫勞動」為由拒用，如今又傳出，美國海關及邊境保衛局（CBP）稱，全球最大手套製造商馬來西亞頂級手套（Top Glove）亦涉強迫勞動，禁止該公司所製造的一次性手套進口。

綜合《CNN》、《路透社》報導，美國CBP聲稱，他們有充足的信息確定馬國頂級手套有強迫勞動的情形，並從當地時間29日即禁止該公司所有的一次性手套進口。

CBP高級官員米勒（Troy Miller）表示，「絕不容忍海外公司利用剝削工人向美國消費者販售不道德的產品」。

頂級手套表示，在美國已有律師前往協調，以獲取更多相關的細節，還提到，目前已經採取相關CBP要求的措施，力求盡快解決當前問題。

值得一提的是，隨著新冠疫情的流行，醫用手套在其中至關重要，CBP對此表示，已採取相關程序，確保這次針對馬國頂級手套的禁令，並不會對美國一次性手套的進口量產生影響。

事實上，早在去年7月，CBP就以「債務限制、過度加班、扣押身分證，以及虐待工作和生活條件」，禁止馬國頂級手套及其子公司TG Media進口；而當時頂級手套為解決該問題，雇用了道德貿易諮詢公司Impactt進行調查。

據報導指出，Impactt在3月初公布的調查結果中表示，自今年1月起，沒發現頂級手套有限制行動、過度加班和扣押工資等強迫勞力等問題；然而頂級手套仍在29日起遭禁止進口。

(中時新聞網)