囂張小三逼人夫叩正宮：我和她睡 陸人妻怒帶利剪上門「抓猴」（翻攝／錢江晚報）

一名人夫在外租房出軌包養小三，竟然高調到半夜打電話告訴妻子，告知正跟情人睡在一起，還大方傳送定位訊息給老婆。正宮氣到抓著剪刀登門「抓猴」，才發現背後另有文章。

據《錢江晚報》報導，浙江省台州市一名張姓男子（44歲），在一家機械廠上班，就近在工廠附近租屋很少回家，張妻則在學校上班。3月28日淩晨2時許，張妻接到丈夫的電話，說自己的租屋處裡有個情人跟他睡一起，張妻還透過電話聽到一名女子的聲音。掛完電話，張妻就收到的丈夫發來的定位資訊，張妻崩潰報怒，本想馬上衝出門去看個究竟，但因為值班無法脫身，只好先隱忍不發。

隔天早上7時許，張妻離開學校，身上帶了一把剪刀，按照手機定位的地址找到了丈夫租來的公寓。門一開，發現房間裡還真有一個比自己年輕幾歲的女子，穿著睡衣。張妻先是愣了一下，然後扔掉剪刀，上前一把拉起女子就打。睡眼惺忪的女子挨打後大喊一旁的人夫幫忙，張男回過神來，一腳踹開妻子，還給了她一拳。張妻眼看自己處於下風，決定不再糾纏，立刻報警。

轄區派出所員警趕到現場，發現屋內有很重的酒味，並發現3人都沒有明顯傷勢，張妻眼眶略有紅腫，將3人帶到派出所訊問後，移交給調解單位處理。調解人員瞭解來龍去脈後，先是斥責出軌偷吃的張男太不道德，並對元配的理智和自制表示欽佩。因為如果當時失控帶著剪刀直接捅過去的話，後果不堪設想。小三孫姓女子則是遭到嚴厲譴責，當場正宮並未提出任何要求，只求丈夫保證以後不和女人鬼混即可。

據了解，這名小三是來自湖南的孫姓女子（36歲），因為丈夫入獄，她單親帶著幼子在當地謀生，孫女和張男認識後，就經常和張男約會，還希望情夫辭掉機械廠工作和她一起開店。當天晚上張男喝醉後，孫女慫恿情夫打電話告訴他的妻子，和情人睡在一起，並拿了張男的手機發了定位訊息。事發之後，員警於調解人員勒令張男寫下切結書，向妻子道歉並帶她去就醫。由於正宮十分大器，不追究小三，情婦小三則是知難而退，認錯道歉結束這場家庭風波。

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