清明連假4月2日至5日在於國定古蹟「二鯤鯓砲台」億載金城，舉辦「金城射柳‧傳統射箭」文化體驗活動。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

清明連假4月2日至5日在於國定古蹟「二鯤鯓砲台」億載金城，舉辦「金城射柳‧傳統射箭」文化體驗活動。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

今年兒童清明4天連假，來台南體驗在練兵校場「帶柳冠－練習射箭」、「穿漢服－射箭祈福」，感受古代堡壘「億載金城、萬流砥柱」軍事氛圍！

台南市政府文化局特別在4月2日至5日清明連假期間，於國定古蹟「二鯤鯓砲台」億載金城，舉辦「金城射柳‧傳統射箭」文化體驗活動，每日上午10至12時、下午1時30分至4時30分辦理2場次，內容包含傳統射箭示範、射箭指導練習及著傳統漢服射箭祈福等，活動免費參加，歡迎大家一起來體驗。

活動資格限定須小學四年級（含）以上參加，採現場排隊報名方式參加。文化局長葉澤山表示，本次射箭文化體驗活動邀請專業的「飛雲射術學院」指導辦理，透過「軍事場域」與「傳統射箭」的結合，讓參與民眾體驗古代君子六藝中「射藝」的魅力，以及背後所蘊涵的文化意涵與教育理念，十分具有意義。

國定古蹟「二鯤鯓砲台」是一方型四周有稜堡及護城河圍繞的紅色城堡，中央處草皮則是當時練兵場。傳統「射柳」起源於以祭天祈雨，中國古代金朝以為射禮，宋、元則為武人騎射競技；明清兩代，「射柳」則成為廣受民間歡迎的節令休閒活動，道光皇帝並親繪有「綺春園射柳圖卷」傳世，可見這項射箭運動的普及以及深受時人喜愛。

「射柳」大多實施於3月節、清明節及端午節；由於今年少雨旱象，藉由此次由合格傳統射箭教練指導下進行的傳統射箭體驗，懷古踏青、也順勢設柳求雨。除了億載金城有傳統射箭文化體驗外，文化局也在5大古蹟景點規畫相當豐富而多樣的各式活動。

(中時 )