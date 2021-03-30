全台水情持續緊繃，行政院長蘇貞昌受訪稱政府早有優先超前部署，否則早已經限水。（本報資料照）

全台用水吃緊，苗栗、台中自4月6日起率先限水，採供5停2措施。行政院長蘇貞昌呼籲用水大戶盡量節制用水，更誇口政府3年多前就開始超前部署，否則台灣早已限水，缺水不是危機而是轉機。這番言論讓同黨議員王世堅傻眼地說，「該被罵就被罵」，不要人家說你幾句就要立刻解釋，扯一大堆有的沒的。

蘇貞昌說，如果繼續不下雨，真的非常憂心，這是百年來最大乾旱，幸虧蔡英文總統上任後超前部署，做了很多越域引水，以及各地抗旱水井都優先開鑿，各地海水淡化及汙水再生循環使用等，也都超前部署，否則早已經限水。

德基水庫慘旱，水位創47年來新低，河床淤泥與旁邊的山壁全都露出。（圖／鄭瑞陽提供）

王世堅29日在節目《平論無雙》中說，政府確實做很多事，包含強化區域調度、伏流水開發、台中緊急海淡、增設大型淨水處理設備等等措施，不過這些措施加起來的水量，其實對每天用水來講，叫做「杯水車薪」，他認為現在人民要看政府的態度，也希望蘇貞昌不要強調有「超前部署」。

王世堅說，沒人怪蘇貞昌沒超前部署，畢竟這天候就是這樣，但不要氣勢逼人，人家說你兩句就要立刻解釋說超前部署、否則台灣早已限水，不要講這種話，人民不是傻瓜，很清楚現在極端氣候確實會缺水。

王世堅表示，政府做這些永遠都還不夠，政院要能體諒人民遇到的困境，該被罵就被罵，不要再氣勢逼人，扯一大堆有的沒的，人民要的是政府的一個態度「努力做事」。

(中時新聞網)