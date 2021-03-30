新冠疫情重創台灣觀光產業，但國民黨立委江啟臣今(30日)質詢時踢爆，行政院長蘇貞昌竟快3年沒召開「觀光發展推動委員會」，而蘇貞昌則說，他重視專案及時解決，會檢討相關會議是否有要開的必要。台北市議員王世堅表示，蘇貞昌今天說的對的，但當初為何不說清楚？放著這些需要由行政院主導的跨部會會議不開，就會被認為是權力的傲慢，而被認定是權力的傲慢，許多政策就會受到社會一定程度的反彈和抵制。

王世堅今在政論節目《平論無雙》中表示，蘇貞昌反對大型的、形式上的會議，且不是說開會就能解決問題，「我完全支持，但你要就早說，怎麼這兩年來放著治安、食安這麼大型，且跨部會必須行政院主導的會議不開，你也不說清楚？不說清楚又2年多不開的結果，就會被人家認為說這是權力的傲慢」。

王世堅認為，講清楚是對的，大而無當、形式上的會議，是會而不議、議而不決、決而不行，這就是官僚形式會議可怕的地方，蘇今天講的是對的，這2年來採取的是專案式的，這都很好，「但是你為什麼不說清楚，為什麼要讓那些小編去做哏圖？」

王世堅指出，哏圖在關鍵的時候，是要政策說明，用巧妙的懶人包讓民眾一目瞭然才對，結果當時小編誤用哏圖，而哏圖被濫用之後、被妖魔化之後，再寫什麼出來都沒人聽了。

王世堅直言，蘇貞昌應該從現在開始，有什麼話就一次講明白，「當你主張這樣，而當時又不講清楚的時候，人家就會認為是權力的傲慢，到後來社會對每一個議題，都會有一定額度的抵制」。

(中時新聞網)