新冠疫苗持續擴大施打，疫情影響逐漸降低，台灣加權指數上攻突破「萬六」，在高檔區間震盪。野村投信表示，市場資金充裕，半導體產業供不應求，推動相關產業並帶動台股重新評價，預估未來類股輪動將加劇，選股不選市才是王道，逢回加碼仍為主要策略。

產業方面，持續看好半導體、5G、AI及伺服器等電子類股，以及電動自行車、新能源車、自動化、成衣製鞋以及金融等類股。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，為維持經濟穩定，預期主要市場央行利率將維持在低檔，市場資金仍十分充沛。經濟成長率方面，全球主要國家GDP成長從谷底翻揚，台灣GDP成長則恢復正常，主計總處預估2021年台灣GDP成長率可達到4.64％，接近10年高峰。台灣出口在疫情期間表現優異，不僅出口暢旺，市占率也提升，展現高度韌性。至於盈餘表現，2021年整體台股盈餘上修，達雙位數成長，形成台股強力支撐。整體而言，雖然台灣加權指數位在高檔區間，但投資人不必預設指數高點，逢回可加碼。

產業方面，持續看好半導體上游產業，預估2021年半導體成長率為9.5％，尤其是晶圓代工產業，一方面受惠美國限制高階設備出口大陸；一方面受到5G、AI、HPC以及車用半導體等需求的帶動而持續成長。台灣半導體廠商主要重點集中在先進製程，今年以來因在家上班上課及5G手機需求飆升，8吋及12吋成熟製程產能緊俏，價格持續上升。此外，由於晶圓產能上升加上面板需求增加，IC設計產業也同步漲價。電子產業的缺貨及漲價效應宛如連鎖反應，伺服器、ABF載板也是受惠的產業。

5G產業一直備受市場矚目，但去年因為新冠疫情使得5G基地台建置速度不如預期，所幸隨著疫情影響消散，預估未來3年內，5G基地台數量仍將呈現穩定增長，今年全球5G手機預估生產總量可達5億隻，滲透率可提升至37％，將帶動FPCB及RA等軟板產業的需求。除此之外，隨著5G基地台、手機及資料伺服器等硬體設備增加，亦將帶動散熱需求的成長。

隨著各國陸續發布禁售燃油車年限及政策補貼，市場預期至2025年，新能源車全球市占率將可達到20％，歐洲新能源車則在車廠積極推出新車款的情況下，將維持高速成長。全球自行車產業則在新冠疫情的催化下，加速發展。自動化產業也是值得關注的焦點，2020年底自動化產業接單開始轉正，今年復甦的趨勢明確，其中又以科技業的終端需求為大宗。成衣製鞋產業去年受到疫情影響，呈現年減16％，今年則可望受惠需求回升，有7至8％的年增率，摩根士丹利更預估2021年服飾及製鞋類個人支出消費將成長14％，整體產業表現值得期待。金融業的營運狀況逐漸轉佳，加上先前評價被低估，投資價值浮現。

(工商 )