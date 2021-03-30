10天前才開除前鷹派央行總裁阿格巴爾，土耳其總統埃爾多安30日再度開鍘，將央行副總裁塞庭卡亞（Murat Cetinkaya）革職，土耳其里拉聞訊又貶，觸及8.29里拉兌1美元。前總裁阿格巴爾在本月例會一口氣升息8碼抗通膨，惹惱埃爾多安被閃電撤職，里拉應聲狂貶13％。德意志銀行估計，上周土國股市被外資抽走7.5億美元至10億美元資金。

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