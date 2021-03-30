土耳其央行副總裁也丟官 里拉再貶 20:502021/03/30 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10天前才開除前鷹派央行總裁阿格巴爾，土耳其總統埃爾多安30日再度開鍘，將央行副總裁塞庭卡亞（Murat Cetinkaya）革職，土耳其里拉聞訊又貶，觸及8.29里拉兌1美元。前總裁阿格巴爾在本月例會一口氣升息8碼抗通膨，惹惱埃爾多安被閃電撤職，里拉應聲狂貶13％。德意志銀行估計，上周土國股市被外資抽走7.5億美元至10億美元資金。 國銀上兆活水 湧向首購房貸 市場兩樣情 商辦Q1不淡 建商購地降溫 (工商 ) #里拉 #阿格 #央行副總裁 #巴爾 #埃爾多安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 箝制陸企...美工業安全局陷兩難 04:102021/03/30 全球財經 疫後經濟交流 貿協牽線助日出茶太插旗帛琉 20:572021/03/30 財經 素人射手出頭天 盧峻翔感激哥哥 04:102021/03/30 運動天地 2021澎湖國際海上花火節4月登場 10:342021/03/30 生活 周渝民《大宋宮詞》後宮滿天下 床戰NG六次才成功 18:512021/03/30 娛樂 聯合抗旱 加強石門水庫清淤 04:102021/03/30 焦點要聞 新型咖啡店入駐信義區 日本星乃珈琲成空橋亮點 20:272021/03/30 生活 旅遊回溫 美租車價格暴漲 04:102021/03/30 全球財經 MLB》水泡影響控球大失分 大谷翔平反而很開心 15:212021/03/30 體育 戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達：政策打房 但大型建商購地腳步不會減緩 11:252021/03/30 財經 旺報社評》大陸金融指標走勢詭異 18:462021/03/30 旺報社評 財經熱門新聞 「台灣先生」谷月涵開金口 警告台股泡沫化嚴重 - 財經 - 工商 大陸就是不同意！美商應用材料35億收購日廠終破局 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 全球晶片缺貨別怪台灣 台積電董座劉德音：3大因素所致 - 財經 - 中央社 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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