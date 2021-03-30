美國疫苗接種加速進行，此外拜登政府下財政刺激猛藥推升通膨預期，美債殖利率竄揚到14個月高點，帶動美元指數突破93點關卡，攀上4個多月新高，美元兌日圓也觸抵1年高點。

除通膨預期升溫點燃美元上攻火種，從事高槓桿投資的美國對沖基金Archegos Capital爆倉害慘銀行股，也讓頂著避險光環的美元獲得支撐。根據金融數據供應商FactSet資料，30日美元指數突破93點大關升抵93.16點，來到4個半月新高。美元兌日圓升破兌110日圓，觸抵兌110.255日圓 ，攀上去年3月來的高點，可望寫下2016年底以來的最佳單月表現。

周二歐元兌美元貶至兌1.17335美元，為去年11月來最低點。美元兌瑞士法郎升至兌0.9423瑞郎，觸及去年7月17日來的8個月高點。

三菱日聯金融集團（MUFG）貨幣經濟學家哈德曼（Lee Hardman）發布報告指出：「10國集團（G10）貨幣中，就屬美元兌日圓與美國長債殖利率的關聯性最高。拜登政府宣布另一波財政刺激政策後，料加劇美國長期公債殖利率走升壓力。」

美國總統拜登訂於31日（周三）發表規模3兆到4兆美元的基礎建設刺激法案，周二美國10年期公債殖利率劇揚至1.78％，觸抵去年1月來的14個月高點。

預計本周五出爐的美國3月非農就業報告，料為市場緊盯焦點。聯準會決策官員目前為止仍堅稱，勞動市場閒置是他們長期維持低利率的原因。

荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略師佛里（Jane Foley）報告指出：「這一周市場對即將揭曉的非農就業報告如此樂觀，美元獲得強力支撐的機率很高。」

不過報告也提到，市場恐怕已消化過多通膨風險，意味美元不排除在未來幾個月內走軟。

(工商 )