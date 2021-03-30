貿協董事長黃志芳於今(30)日出席六角國際集團旗下茶飲品牌「日出茶太Chatime」與帛琉總統家族Surangel ＆ Sons集團簽署品牌代理合約記者會，見證台灣茶飲品牌在國際版圖上再插新旗。

這場台帛疫後首場的經濟交流，源自2019年貿協籌組「帛琉、馬紹爾、諾魯採購布局團」，當時黃志芳特別指派時任貿協副董事長莊碩漢率團，而時任帛琉Surangel ＆ Sons集團總裁惠恕仁（Surangel Whipps Jr.），也是現任帛琉總統，欲引進台灣茶飲品牌至帛琉。貿協即協助媒合牽線，引薦台灣國際知名茶飲品牌日出茶太與該集團洽談合作。日出茶太歷經1年多的會商，中間受到Covid-19疫情影響，終於在今(2021)年的台帛安全旅行圈（台帛旅遊泡泡）行程中簽約，正式在帛琉展店。

黃志芳表示，之前率團至菲律賓拓銷時，就曾參訪由菲律賓第一家庭代理的日出茶太門店，而此次牽成六角國際與帛琉總統家族Surangel ＆ Sons集團(帛琉前三大集團)的合作，對於能夠協助將台灣這樣具國際競爭力的品牌成功輸出海外，貿協也至感榮幸。今天的活動更見證了自Covid-19疫情發生以來，台灣與帛琉間更實質的經貿合作關係。

六角國際董事長王耀輝表示，其實不僅是帛琉的簽約展店，六角的全球展店，從倫敦、巴黎到菲律賓都有貿協一路相助，今天特別感謝貿協的極力促成，才有機會與帛琉總統級Surangel ＆ Sons集團合作，進而跨足帛琉市場。日出茶太預計8月於帛琉第一大城柯羅（Koror）開設2家門市，未來希望能以10店為目標，提供當地人及國際觀光客台灣手搖茶飲體驗，以珍奶持續為台灣爭光。

(旺報 )