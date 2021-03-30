邱澤在《當男人戀愛時》中對許瑋甯飾演的「浩婷」一見鍾情，女方一開始卻沒給過他好臉色，他說有些「恰北北」女生滿真性情的，「善良、人很好，像戲裡的浩婷一樣」，被問現實生活中會刻意接近恰北北的女生嗎？「表示你喜歡她，要不然看起來很兇幹嘛討皮痛？我應該不是那種男生。」是否喜歡溫柔的女生？「不一定要非常溫柔，但最少要好相處吧！」他表示自己也不太相信一見鍾情，「應該要先有些瞭解。」

邱澤感情持續空窗，是否會因為拍攝愛情電影而想談戀愛？「這部電影殺青之後，又進入下一個案子，然後又是下一個案子，所以一直拍片，現在幾乎都是工作為主」，他曾和張鈞甯傳緋聞，兩人感情無疾而終，日前說有空會去看張鈞甯主演的《緝魂》，「我有去看了，很棒，演員和電影都很棒，我很喜歡」，至於《當男人戀愛時》上映會不會邀張鈞甯去看？他表示：「電影公司應該都會邀請大家來看。」

電影中，蔡振南和邱澤父子從一開始互不諒解到和解，令人動容，孝順的邱澤戲外也因要替父親籌醫藥費踏入演藝圈，他自幼和父親相依為命，父子情深，表示看到自己在電影中和蔡振南的對手戲，「多多少少都會想到以前跟爸爸之間的相處，跟爸爸難忘的回憶就留給自己就好了」。邱澤戲裡常搭蔡振南開的小巴，表示以前也常常坐爸爸開的計程車，「爸爸會載我，剛好順路就會坐他的車」。

邱澤在電影裡飾演討債流氓，表示自己也曾借過錢，「我那時候剛退伍，進現在的經紀公司，我要去拍片，交通只能搭劇組的車，花很多交通時間，就跟公司借60萬買了一台車」，後來有還清借款？「當然有啊，我有在工作，就從片酬扣，現實生活中不可能像電影裡那樣不用還啦！」他被讚片中「阿成」角色「台味」破表，笑說自己私底下和角色完全不像，「要說台，我也沒有像他這樣，阿成已經開到最大了」。《當男人戀愛時》4月1日全台上映。

(中時 )