陸媒引述消息人士透露，大陸飲料業元氣森林已完成新一輪融資，本輪投後估值達60億美元。其中，老股東紅杉中國、新股東華平投資、L catterton為領投方，淡馬錫跟投，此外高榕、龍湖等多位老股東繼續跟投。

36氪報導，成立於2016年的元氣森林，憑藉「無糖、非碳酸飲料」的宣傳賣點和多管道、全媒體行銷方式，迅速搶佔市場，帶動融資進展迅速。2020年，元氣森林上一輪進行中的融資估值約為20億美元。而本輪融資完成後，元氣森林估值已達60億美元。這意味著，在短短不到一年時間裡，元氣森林估值暴漲約3倍。

此輪估值激增跟元氣森林過去一年的規模增長有直接關係。據報導，2020年元氣森林實現銷售額近人民幣（下同）29億元，其中蘇打氣泡水系列產品貢獻占比約為70％。

官方資料顯示，2019年618期間，元氣森林在天貓賣出226萬瓶飲品，拿下「天貓水飲品類銷量及銷售額第一名」，全網總銷量達到323萬瓶，總銷售額突破1,500萬元；而到了2020年5月，單月銷售額達到2.6億元，超2018年全年；2020年前五個月，共計售出1.9億瓶，總銷售額達到6.6億元，業績成長驚人。

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